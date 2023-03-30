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Сотрудники ФСБ во оккупированном Крыму допрашивают и избивают украинцев, - Генштаб

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Киев, Четверг 30 марта 2023 06:48
Сотрудники ФСБ во оккупированном Крыму допрашивают и избивают украинцев, - Генштаб Фото: сотрудники ФСБ в Крыму допрашивают и избивают украинцев (instagram.com/fsb_official_rf)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники ФСБ в ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма допрашивают и избивают граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

"В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в Красноперекопске сотрудники ФСБ проводят контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и т.д.

Ранее сообщалось, что в Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма оккупанты активно вовлекают гражданское население в строительство защитных сооружений и окопов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные очень активно готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Они вырыли вдоль пляжей полуострова сотни километров окопов.

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