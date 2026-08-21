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В Украине впервые объявили тендер на закупку "дип-страйков" разных классов

16:14 21.08.2026 Пт
2 мин
Кто может принять участие в конкурсе?
aimg Константин Широкун
Фото: в Украине впервые объявили тендер на закупку "дип-страйков" разных классов (mod.gov.ua)

Агентство оборонных закупок ДОТ впервые объявило тендер на закупку deep strike дронов разных классов в соответствии с тактико-техническими характеристиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу Минобороны.

В частности, речь идет о дальнобойных ударных дронах для поражения целей в глубине территории противника.

Deep strike – класс ударных беспилотников большой дальности для поражения целей в стратегической глубине противника. Постоянное наращивание таких возможностей – ключевой компонент украинской стратегии.

Так, АОЗ ДОТ планирует закупить дроны разных классов, которые отличаются дальностью полета и массой боевой части и могут автономно выполнять заранее заданную полетную задачу.

Минобороны начало переводить закупки вооружения в конкурентный формат еще в прошлом году. Тогда АОЗ ДОТ объявила 70 тендеров, а в этом году уже 26. Это один из ключевых инструментов для расширения конкуренции.

Получение утвержденных Минобороны тактико-технических характеристик на дальнобойные ударные дроны позволяет Агентству применить конкурентный подход к этой критически важной для войска категории.

К участию в закупке приглашаются производители и поставщики, продукция которых отвечает указанным характеристикам и требованиям. Одно из ключевых условий – наличие по меньшей мере одного кодифицированного изделия в соответствующем классе дальнобойных ударных БПЛА.

Для закупки дроны распределены на классы в зависимости от дальности полета и массы боевой части.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence .

Кроме этого, СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель" . Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после полутора лет работы.

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