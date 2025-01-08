В Украине официально зарегистрировали первые лекарства на основе каннабиса: кому их будут назначать

В Украине официально зарегистрировано первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Это оральные капли испанского производства, которые могут появиться в аптеках уже в начале 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольгу Стефанишину и благотворительный фонд "Пациенты Украины" .

Препараты будут доступны по электронному рецепту, который будут выписывать врачи для пациентов с хронической болью, синдромом Туретта, болезнью Паркинсона, фармрезистентной эпилепсией, анорексией вследствие ВИЧ и другими состояниями. По оценкам Минздрава, такие лекарства нужны более 6 миллионам украинцев.

Кроме оральных капель, в 2024 году Минздрав утвердил другие формы лекарств - капсулы, дентальные пасты и гели. Отпуск лекарств возможен только в аптеках с тремя лицензиями: на изготовление, розничную торговлю и оборот наркотических веществ.

В сообщении благотворительного фонда говорится, что сообщество пациентов подчеркивает необходимость расширения списка показаний к применению медицинского каннабиса, в частности для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Сейчас пациенты с другими диагнозами могут получить лекарства по решению врачебно-консультативной комиссии.