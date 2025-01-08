ua en ru
Ср, 08 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине официально зарегистрировали первые лекарства на основе каннабиса: кому их будут назначать

Среда 08 января 2025 15:29
UA EN RU
В Украине официально зарегистрировали первые лекарства на основе каннабиса: кому их будут назначать Фото: Лекарство на основе медицинского каннабиса (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине официально зарегистрировано первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Это оральные капли испанского производства, которые могут появиться в аптеках уже в начале 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольгу Стефанишину и благотворительный фонд "Пациенты Украины".

Препараты будут доступны по электронному рецепту, который будут выписывать врачи для пациентов с хронической болью, синдромом Туретта, болезнью Паркинсона, фармрезистентной эпилепсией, анорексией вследствие ВИЧ и другими состояниями. По оценкам Минздрава, такие лекарства нужны более 6 миллионам украинцев.

Кроме оральных капель, в 2024 году Минздрав утвердил другие формы лекарств - капсулы, дентальные пасты и гели. Отпуск лекарств возможен только в аптеках с тремя лицензиями: на изготовление, розничную торговлю и оборот наркотических веществ.

В сообщении благотворительного фонда говорится, что сообщество пациентов подчеркивает необходимость расширения списка показаний к применению медицинского каннабиса, в частности для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Сейчас пациенты с другими диагнозами могут получить лекарства по решению врачебно-консультативной комиссии.

Ранее РБК-Украина писало, что изготовление и продажа лекарств на основе медицинского каннабиса в Украине будут контролироваться через электронную систему учета (ЭСОРК). Отпуск этих препаратов будет осуществляться исключительно по электронным рецептам, зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Назначать и выдавать такие лекарства смогут только врачи первичной или специализированной медицинской помощи. Это будет возможным в случаях, когда другие медикаменты оказались неэффективными или вызвали серьезные побочные эффекты. Дозировка и схема приема препаратов будут подбираться индивидуально с учетом состояния здоровья, возраста, веса пациента и других медицинских показателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Медицинский каннабис Болезни
NEWS
Подготовка к выборам после войны займет минимум шесть месяцев, - Шуляк
Подготовка к выборам после войны займет минимум шесть месяцев, - Шуляк
DAILY
Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Елена Шуляк: Власть не готовится к проведению выборов онлайн, это манипуляция