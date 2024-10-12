Продавали уклонистам диагнозы: семейный "бизнес" медиков закончился в суде

Семейный "бизнес" отца и сына закончился скамьей подсудимых. В Одессе будут судить двух врачей за помощь уклонистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Следователи завершили расследование дела в отношении 44-летнего заведующего одним из отделений Одесской психиатрической больницы и его 66-летнего отца, работавшего в том же отделении врачом-ординатором.

Мужчины за взятки "диагностировали" призывникам психические заболевания, за что сейчас могут на 10 лет попасть за решетку.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что сын и отец наладили "бизнес" на мужчинах, по возрасту подлежащих мобилизации, но не желающих служить в армии. Родственники за денежное вознаграждение выдавали "клиентам" врачебные выводы относительно психических заболеваний во избежание призыва на военную службу, а также справки о стационарном лечении в психбольнице для предъявления работникам территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Правоохранители задержали злоумышленников во время реализации одной из таких сделок, которая стоила "клиенту" 165 тысяч гривен.

В кабинете заведующий отделением вручил последнему подписанную собственноручно и отцом справку с информацией о том, что мужчина якобы уже две недели находится на стационарном лечении, а также рецепт от психических расстройств. "Гиппократы" получили от мужчины 1000 долларов неправомерной выгоды в качестве задатка. Остальные оговоренные суммы военнообязанный должен был оплатить после получения вывода с ложным диагнозом психического заболевания.

Полицейские во время обысков в служебных кабинетах и по месту жительства изъяли:

1000 долларов, которые дельцы получили за свои "услуги",

другие деньги,

служебную документацию,

"черные записи",

мобильные телефоны,

другие вещи, имевшие значение в деле.

На момент досудебного расследования на средства был наложен арест. Решение по ним примет суд.

Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 241 тысячи 920 гривен, которым они воспользовались. Впрочем, к работе правонарушители больше не приступили: по ходатайству следователей суд отстранил их от занимаемых должностей.