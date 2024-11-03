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Реформа МСЭК: что изменится с 1 января

Украина, Воскресенье 03 ноября 2024 17:55
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Реформа МСЭК: что изменится с 1 января Фото: реформа МСЭК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Устаревшая и коррумпированная система медико-социальной экспертизы будет заменена на новую. Изменения, если их одобрит Верховная Рада, вступят в силу 1 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

"Реформа МСЭК - первый и ключевой этап воплощения такого видения поддержки гражданина государством. Поэтому заменяем устаревшую, не персонализированную, неэффективную и коррумпированную систему медико-социальной экспертизы на новую - оценка того, как человек функционирует в повседневной жизни", - подчеркнули в Минздраве.

Для этого министерство подготовило законопроект, который основывает новую прозрачную систему. Правительство одобрило документ, который будет направлен в Верховную Раду.

Самое главное, что изменится с 1 января:

  • Вместо МСЭК оценивания будут осуществлять врачи-практики на базе мощных кластерных и сверхкластерных многопрофильных больниц.
  • Система будет цифровизирована, что сделает ее удобной и прозрачной, минимизирует коррупционные риски.
  • Финансировать оценку в больницах будет Национальная служба здоровья Украины в рамках заключенных договоров с формированием четких требований и контролем их соблюдения.

Что не изменится:

  • установление статуса человека с инвалидностью и социальные гарантии;
  • Статусы людей с инвалидностью, полученных до запуска реформы (за исключением проверки решений, в том числе по уголовным производствам);
  • Медикосоциальная экспертиза для детей.

Подробнее о том, что изменится в системе уже с 1 января 2025 года, можно увидеть на картинках ниже.

Ликвидация МСЭК

Напомним, что президент Зеленский недавно подписал указ о ликвидации МСЭК, ставший началом подготовки к реформе этой системы.

Это решение было принято на фоне коррупционных скандалов, в частности после того, как руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу разоблачили на незаконном обогащении: у нее и сына обнаружили 6 миллионов долларов.

Отметим, что вчера Кабмин одобрил законопроект о ликвидации МСЭК.

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