В Украине в результате лечения ослепли 18 человек: какое наказание ждет офтальмологов
В Тернопольской области 18 человек полностью или частично потеряли зрение из-за лечения запрещенными в Украине препаратами. Наказание для врачей определит суд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
В Тернопольской области прокуратура передала в суд обвинительные акты против четырех офтальмологов, действия которых, по предварительным данным, повлекли частичную или полную потерю зрения у 18 пациентов. В результате лечения 15 пациентов потеряли зрение на один глаз, а трое – на оба. Из-за осложнений после лечения 7 пациентам провели операцию по удалению глаза.
Среди обвиняемых – заведующий офтальмологическим отделением и трое врачей, которые, по версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2023 года вводили пациентам запрещенный препарат. Следствие установило, что заведующий отделением сбывал этот опасный препарат, требуя у пациентов за введение средства от 8 до 34 тысяч гривен.
Врачи инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям, а также неправомерной выгоде и служебной халатности.
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