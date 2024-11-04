В України внаслідок лікування осліпли 18 людей: яке покарання чекає на офтальмологів

У Тернопільській області 18 людей повністю або частково втратили зір через лікування забороненими в Україні препаратами. Покарання для лікарів визначить суд.

У Тернопільській області прокуратура передала до суду обвинувальні акти проти чотирьох офтальмологів, дії яких, за попередніми даними, спричинили часткову або повну втрату зору у 18 пацієнтів. Внаслідок лікування 15 пацієнтів втратили зір на одне око, а троє – на обидва. Через ускладнення після лікування 7 пацієнтам провели операцію з видалення ока.

Серед обвинувачених – завідувач офтальмологічного відділення та троє лікарів, які, за версією слідства, з березня 2022 року до лютого 2023 року вводили пацієнтам заборонений препарат. Слідство встановило, що завідувач відділення збував цей небезпечний препарат, вимагаючи у пацієнтів за введення кошти від 8 до 34 тисяч гривень.

Лікарі інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до тяжких наслідків, а також одержання неправомірної вигоди та службову недбалість.