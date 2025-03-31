В Украину с визитом прибыл спикер парламента Португалии

По данным СМИ, спикер парламента Португалии приехал в сопровождении депутата и бывшего лидера парламентской фракции ПС Эурику Брилианте Диаса, нынешнего президента Группы парламентской дружбы Португалия-Украина.

Вероятно, Агиар-Бранку примет участие в церемонии чествования третьей годовщины массовых убийств в Буче.

Затем он примет участие в саммите глав парламентов в Киеве, а затем встретится с президентом Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Помощь Украине от Португалии

В марте 2023 года три танка Leopard 2A6 доставили из Португалии в Украину. В апреле того же года было объявлено о поставке пяти аварийно-спасательных и медицинских бронемашин.

Ранее мы писали о том, что в сентябре 2024 года Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 российского производства. А в начале марта этого года Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma в рамках пакета военной помощи, утвержденного в конце 2024 года.

Стоит заметить, что Португалия активно лоббирует вступление Украины в ЕС. В частности, страна призывает блок начать подготовку к возможному присоединению Украины к ЕС.

Также Португалия планирует сократить долю импорта российского сжиженного природного газа, его хотят заменить американским и нигерийским.