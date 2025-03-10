ua en ru
Пн, 10 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma

Понедельник 10 марта 2025 17:07
UA EN RU
Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma Фото: Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma в рамках пакета военной помощи, утвержденного в конце 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Португалии.

Отмечается, что вертолеты были отправлены на хранение еще в 2012 году и в 2014 году выставлены на продажу в летном состоянии.

Особенностью португальских SA-330 Puma являются их современные системы управления огнем, позволяющие запускать противокорабельные ракеты Exocet.

Кроме того, в носовой части расположена радиолокационная станция ORB-31, которая обеспечивает поиск идентификации морских целей, навигацию и управление огнем, что значительно повышает эффективность при выполнении боевых задач на море.

Вертолеты SA-330 Puma были важной частью португальской авиации с 1970 до 2009 года, активно привлекаясь к операциям в Северной Африке во время колониальных войн. Последние годы они использовались для транспортировки личного состава и проведения поисково-спасательных операций.

Всего Португалия закупила 13 вертолетов этого типа, которые в 2010-х заменили на современные EH-101 Merlin британско-итальянского производства.

Напомним, в сентябре 2024 года Португалия передала Украине шесть пожарных вертолетов Ка-32 российского производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Португалия Военная помощь Война в Украине
NEWS
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине