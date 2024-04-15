RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине решается будущее Европы и что оно зависит от нас, - главы МИД Литвы и Нидерландов

Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с нидерландской коллегой Ханке Бруинс Слот. Они обсудили вопросы обороны и безопасности, укрепления восточного фланга НАТО, поддержки Украины, ситуацию на Ближнем Востоке, а также актуальные вопросы ЕС и двусторонних отношений.

Министры согласились, что сегодня в Украине решается будущее Европы и что оно в решающей степени зависит от нашей своевременной поддержки.

"Боеприпасы, ПВО, дальнобойная артиллерия, беспилотники - мы поддерживаем все меры и инициативы, которые помогут Украине как можно скорее получить необходимое ей оружие, и в то же время мы должны существенно увеличить производство собственной оборонной промышленности", - заявил Ландсбергис. 

Он отметил, что, помогая Украине, Запад должен сохранить и еще больше усилить давление на Россию. 

"В настоящее время готовится 14-й пакет санкций, и мы подчеркиваем важность секторальных санкций, включая запрет на импорт сжиженного природного газа из России и отказ от сотрудничества с российской атомной промышленностью. Важно, чтобы страны ЕС работали сообща и последовательно, чтобы предотвратить уклонение от санкций и их обход", - заявил он. 

Помимо этого Ландсбергис подчеркнул, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в июне этого года, и что Запад должен сделать еще один шаг к сближению Украины с НАТО на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

 

Помощь Литвы Украине

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитана Науседа.

А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн. евро.

Накануне Киев посетил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас и встретился с Зеленским.

Кроме того, Литва предоставит Украине поддержку в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна России против УкраиныВойна в УкраинеПомощь Украине