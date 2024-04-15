В Украине решается будущее Европы и что оно зависит от нас, - главы МИД Литвы и Нидерландов

Министры согласились, что сегодня в Украине решается будущее Европы и что оно в решающей степени зависит от нашей своевременной поддержки.

"Боеприпасы, ПВО, дальнобойная артиллерия, беспилотники - мы поддерживаем все меры и инициативы, которые помогут Украине как можно скорее получить необходимое ей оружие, и в то же время мы должны существенно увеличить производство собственной оборонной промышленности", - заявил Ландсбергис.

Он отметил, что, помогая Украине, Запад должен сохранить и еще больше усилить давление на Россию.

"В настоящее время готовится 14-й пакет санкций, и мы подчеркиваем важность секторальных санкций, включая запрет на импорт сжиженного природного газа из России и отказ от сотрудничества с российской атомной промышленностью. Важно, чтобы страны ЕС работали сообща и последовательно, чтобы предотвратить уклонение от санкций и их обход", - заявил он.

Помимо этого Ландсбергис подчеркнул, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в июне этого года, и что Запад должен сделать еще один шаг к сближению Украины с НАТО на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.