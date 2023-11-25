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Зеленский про ситуацию на границе с Польшей: надо дать немного времени, все потеплеет

Украина, Суббота 25 ноября 2023 15:59
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Зеленский про ситуацию на границе с Польшей: надо дать немного времени, все потеплеет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация, возникшая на границе Польши и Украины произошла "из-за некоторых политических шагов наших соседей". И полякам нужно дать немного времени, "все потеплеет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

"На границе так и есть, и не только на границе, вы слышите (Зеленский о сирене, раздавшейся во время его ответа на вопросы, - ред.)", - сказал он.

По словам президента, на границе (с Польшей, - ред.) есть сложности, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей.

"Я считаю нам нужно иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, по которому идти. И у нас есть этот план, работает премьер-министр, как на уровне МИД, так и на уровне министерства инфраструктуры. Все это есть. Я уверен, что мы сможем все это сделать. Я думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям, все потеплеет", - резюмировал Зеленский.

Ситуация на границе Украины и Польши

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам продлится до начала января 2024 года. В итоге, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене", выпуская и впуская грузовой транспорт не больше одной фуры в одну сторону в час. Важно, что эти ограничения не касаются автобусов, легковых авто и пешеходов.

18 ноября очереди на указанных пунктах пропуска увеличились, поэтому перевозчики "перекинулись" на другие КПП, например, "Шегени". 23 оноября протестующие окончательно перекрыли пункт пропуска "Медика - Шегини". По пока неподтвержденной информации у польских протестующих есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице". Детальнее о том, что происходит на границе - в фоторепортаже РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Польша Граница с Украиной
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