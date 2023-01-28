В Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на востоке и юге

В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях. Каждый из них проведет от 10 до 15 лет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок", - пишет СБУ.

Боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа страны-агрессора и участвовали в штурме городов на востоке и юге Украины. Каждый из них был взят в плен еще в прошлом году.

"По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание сроком от 10 до 15 лет тюрьмы", - добавляет пресс-служба.

Среди осужденных: