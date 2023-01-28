ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на востоке и юге

Новина українською →
Суббота 28 января 2023 13:20
В Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на востоке и юге Фото: в Украине вынесли приговор боевикам, которые штурмовали города на востоке и юге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим украинские города в Донецкой и Запорожской областях. Каждый из них проведет от 10 до 15 лет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий собрана доказательная база вины еще трех боевиков, которые в начале полномасштабного вторжения вступили в ряды российских оккупационных группировок", - пишет СБУ.

Боевики вошли в состав подразделений Южного военного округа страны-агрессора и участвовали в штурме городов на востоке и юге Украины. Каждый из них был взят в плен еще в прошлом году.

"По материалам Службы безопасности суд назначил боевикам наказание сроком от 10 до 15 лет тюрьмы", - добавляет пресс-служба.

Среди осужденных:

  • мужчина, присоединившийся к боевикам в 2015 году. После полномасштабного вторжения он сражался против наших воинов в районе поселка Пески, где и попал в плен;
  • командир гранатометного подразделения "народной милиции "ДНР", участвовавший в боевых действиях на Запорожском направлении;
  • боевик, состоявший в составе "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" России. Занимался ремонтом и обслуживанием вражеской техники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно сообщило о подозрении бывшему "чиновнику "ЛНР", способствовавшему "переходу" угольной отрасли Луганской области России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору