В Україні винесли вирок бойовикам, яку штурмували міста на сході та півдні

В Україні винесли вирок трьом бойовикам, які штурмували українські міста в Донецькій та Запорізькій областях. Кожен з них проведе від 10 до 15 років за гратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань", - пише СБУ.

Зазначається, що бойовики увійшли до складу підрозділів Південного військового округу країни-агресора й брали участь у штурмі міст на сході й півдні України. Кожного з них взяли в полон ще торік.

"За матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення", - додає пресслужба.

Серед засуджених: