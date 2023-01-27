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Содействовал захвату угольной отрасли. СБУ сообщила о подозрении "экс-чиновнику "ЛНР"

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Пятница 27 января 2023 12:34
Содействовал захвату угольной отрасли. СБУ сообщила о подозрении "экс-чиновнику "ЛНР" Фото: Содействовал захвату угольной отрасли. СБУ сообщила о подозрении "экс-чиновнику "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ сообщила о подозрении бывшему "заместителю Минэнерго "ЛНР". Предатель способствовал "передаче" угольной отрасли Луганской области России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Отмечается, что боевики назначили предателя "заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР" еще в 2016 г. На этой "должности" он выполнял указания России по переустройству топливно-энергетического комплекса Луганской области на нужды Кремля.

В первую очередь предатель наладил бесперебойные поставки украинского угля на территорию России. С сентября 2015 по февраль 2016 года в Ростовскую область было вывезено 230 тысяч тонн угля на сумму более 200 млн гривен.

"Для этого на территории России создали профильную коммерческую структуру, через которую отгружали сырье и осуществляли финансовые операции в российской валюте. Полученные деньги главари террористов направляли на финансирование и материально-техническое обеспечение группировок боевиков на востоке Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

К боевикам "ЛНР" предатель присоединился в 2014 году. Он входил в ближайшее окружение террориста Плотницкого. Сначала его назначили руководителем предприятия, а позже перебросили в руководящий состав подконтрольной России "Минэнерго "ЛНР".

"Сейчас он скрывается от правосудия на временно оккупированной части востока Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины", - добавляет СБУ.

Содействовал захвату угольной отрасли. СБУ сообщила о подозрении &quot;экс-чиновнику &quot;ЛНР&quot;

Фото: СБУ сообщила о подозрении "эксчиновнику "ЛНР" (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала в Лимане предателя, передавшего представителям РФ данные о позициях объектов критической инфраструктуры.

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