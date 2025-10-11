RU

В Украине разоблачили две наркогруппы: через Telegram продавали наркотик сильнее морфина

Иллюстративное фото: в Украине разоблачили две наркогруппы (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

В Украине прокуроры разоблачили две масштабные наркотические сети, которые действовали по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Первая наркосеть

12 участников преступной организации, наладивших производство и сбыт наркотиков через Telegram и систему "закладок".

"Организаторы, фасовщики, логисты, сбытовые звенья - работали как "бизнес"", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты готовые наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование.

Вторая наркосеть

29 человек, среди них пятеро несовершеннолетних, сбывали новый опасный наркотик - "кратом".

Его действие в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки они реализовали до 10 тонн этого вещества на более 60 миллионов гривен.

"Основная цель - молодежь", - отметили прокуроры.

 

 

Напомним, в Украине разоблачили международную схему контрабанды каннабиса. Наркотики пересылали из США в посылках с пищевыми продуктами.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые маскировались под военных.

Читайте также, как СБУ задержала члена международного наркосиндиката, которого Интерпол разыскивал в течение шести лет.

