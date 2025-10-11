В Украине разоблачили две наркогруппы: через Telegram продавали наркотик сильнее морфина

В Украине прокуроры разоблачили две масштабные наркотические сети, которые действовали по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
12 участников преступной организации, наладивших производство и сбыт наркотиков через Telegram и систему "закладок".
"Организаторы, фасовщики, логисты, сбытовые звенья - работали как "бизнес"", - говорится в сообщении.
Во время обысков изъяты готовые наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование.
29 человек, среди них пятеро несовершеннолетних, сбывали новый опасный наркотик - "кратом".
Его действие в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки они реализовали до 10 тонн этого вещества на более 60 миллионов гривен.
"Основная цель - молодежь", - отметили прокуроры.
Напомним, в Украине разоблачили международную схему контрабанды каннабиса. Наркотики пересылали из США в посылках с пищевыми продуктами.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые маскировались под военных.
Читайте также, как СБУ задержала члена международного наркосиндиката, которого Интерпол разыскивал в течение шести лет.