В Украине разоблачили две наркогруппы: через Telegram продавали наркотик сильнее морфина

Первая наркосеть

12 участников преступной организации, наладивших производство и сбыт наркотиков через Telegram и систему "закладок".

"Организаторы, фасовщики, логисты, сбытовые звенья - работали как "бизнес"", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты готовые наркотики, прекурсоры, лабораторное оборудование.

Вторая наркосеть

29 человек, среди них пятеро несовершеннолетних, сбывали новый опасный наркотик - "кратом".

Его действие в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки они реализовали до 10 тонн этого вещества на более 60 миллионов гривен.

"Основная цель - молодежь", - отметили прокуроры.