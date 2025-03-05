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В Украине с сегодняшнего дня постановления ВВК будут оформлять онлайн

Фото: Постановления ВЛК будут оформлять онлайн (biz.today.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине стартовала реформа военно-врачебных комиссий, которая предусматривает оформление постановлений в электронном виде. С 1 апреля 2025 года этот процесс станет обязательным для всех ВВК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Рустема Умерова.

Украина продолжает реформу военно-врачебных комиссий, чтобы упростить процессы для военнослужащих.

Как это работает:

  • Запущен электронный кабинет ВВК в Медицинской информационной системе ВСУ, который заменяет бумажные выводы на онлайн-формат.
  • Направления на ВВК из реестра "Оберіг" автоматически поступают в кабинет ВВК.
  • Выводы комиссий после осмотров военнообязанных мгновенно отображаются в приложении "Резерв+".
  • Постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.

С 1 марта 2025 года военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, смогут оформлять электронные постановления, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВКК.

"Бумажные заключения уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: быстро, просто, без бюрократии", - Умеров.

Напомним, что следующий этап реформы состоится в сотрудничестве с Минздравом, когда граждане смогут проходить ВВК в любом удобном медицинском учреждении.

Информация о прохождении комиссии будет автоматически передаваться в Минобороны, что позволит избежать очередей и коллапсов на ВВК.

По словам замминистра, реформа будет внедрена в течение первого полугодия этого года.

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