В Україні відсьогодні постанови ВЛК будуть оформлювати онлайн

Україна продовжує реформу військово-лікарських комісій, щоб спростити процеси для військовослужбовців.

Як це працює:

Запущено електронний кабінет ВЛК у Медичній інформаційній системі ЗСУ, який замінює паперові висновки на онлайн-формат.

Направлення на ВЛК з реєстру "Оберіг" автоматично надходять до кабінету ВЛК.

Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних миттєво відображаються в додатку "Резерв+".

Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

З 1 березня 2025 року військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, зможуть оформляти електронні постанови, а з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх ЛКК.

"Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлятися онлайн: швидко, просто, без бюрократії", - Умеров.