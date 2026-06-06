RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине отремонтируют критически важные участки дорог, - Свириденко

19:30 06.06.2026 Сб
2 мин
Кабмин экстренно выделил средства
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/KabminUA)

Правительство направило дополнительные 3,5 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на неотложный ремонт автомобильных дорог местного значения. Средства пойдут на критические участки для улучшения гражданской и военной логистики.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.

Куда направят деньги и какие условия

По ее словам, выделенное финансирование будет распределено между всеми регионами Украины.

Однако деньги будут предоставляться не на абстрактные нужды, а на условиях софинансирования из местных бюджетов и пойдут на конкретные, наиболее разрушенные отрезки дорог.

"Отремонтируем критические участки дорог местного значения для повышения безопасности жителей и логистики Сил обороны", - заявила Свириденко.

Читайте также: Ремонт дорог вышел на рекордные показатели: за какие трассы возьмутся дальше

Она объявила, что восстановление этих автодорог сейчас является стратегической задачей.

Для гражданского населения - это вопрос безопасности и обеспечения быстрого доступа людей в больницы, роддома и школы.

Для фронта - это критически важно для Сил Обороны Украины, ведь от состояния дорог напрямую зависит скорость эвакуации раненых, качество логистики и стабильное обеспечение военных подразделений.

Ремонт дорог вышел на рекордные показатели

Напомним, ранее в Украине уже завершили первоочередную ликвидацию послезимних выбоин на автодорогах национального и международного значения.

Как заявляла Юлия Свириденко, в целом удалось обновить 14 млн м² дорожного полотна, что стало беспрецедентным и самым высоким объемом плановых ремонтов за весь период полномасштабного вторжения. В дальнейшем дорожники планируют сосредоточиться на прифронтовых регионах для обеспечения военной логистики и эвакуации.

Кроме этого, в начале июня в Украине официально открыли для водителей стратегически важный объект инфраструктуры - долгожданный Северный обход Ровно протяженностью 14,5 км.

Новая транспортная артерия призвана разгрузить город от транзита, улучшить межрегиональное сообщение и обеспечить значительно более быстрый выход к трассе "Киев - Чоп" и трем ключевым пунктам пропуска на украинско-польской границе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия Свириденко