Украине известны все коллаборанты. Маляр спрогнозировала сроки зачистки в Херсоне

Маляр подчеркнула, что людям кажется, будто освобождение – это зашли, поставили флаг и все. На самом деле, пояснила заместитель министра обороны, освобождение украинских территорий - это преимущественно стабилизационные меры, и они иногда продолжаются неделями.

Она отметила, что, прежде всего, необходимо провести разминирование территорий, а также "отработать" по коллаборантам и оккупантам.

"Первое, что нужно будет сделать, это разминирование. Обезопасить территорию. И именно поэтому мы обращаемся к людям, в частности к журналистам, которые хотят очень оперативно сообщать информацию: без разрешения находящегося на месте командующего не стоит никуда двигаться. Тем более впереди военных. Потому что это очень опасно для жизни", - рассказала Маляр.

Она добавила, что Минобороны выступает за привлечение предателей и оккупантов к ответственности, где это физически возможно. Кроме того, россияне пополнят украинский обменный фонд.

"Нам известны все фамилии людей, которые пошли на сотрудничество с врагом. С каждым из них будет проводиться работа по закону. Относительно оккупантов - по ним у нас открываются производства", - подтвердила Маляр.