Україні відомі всі колаборанти. Маляр спрогнозувала терміни зачистки в Херсоні

Маляр підкреслила, що людям здається, ніби звільнення – це зайшли, поставили прапор і все. Насправді, пояснила заступниця міністра оборони, звільнення українських територій - це переважно стабілізаційні заходи, і вони іноді тривають тижнями.

Вона зазначила, що насамперед необхідно провести розмінування територій, а також "відпрацювати" по колаборантах та окупантах.

"Перше, що потрібно буде зробити, це розмінування. Убезпечити територію. І саме тому ми звертаємося до людей і зокрема до журналістів, які хочуть дуже оперативно повідомляти інформацію: без дозволу командувача, який є на місці, не варто нікуди рухатися. Тим більше поперед військових. Тому, що це дуже небезпечно для життя", - розповіла Маляр.

Вона додала, що Міноборони виступає за притягнення зрадників та окупантів до відповідальності, де це фізично можливо. Крім того, росіяни поповнюватимуть український обмінний фонд.

"Нам відомі всі прізвища людей, які пішли на співпрацю з ворогом. З кожним із них проводитиметься робота згідно із законом. Стосовно окупантів - щодо них у нас відкриваються провадження", - підтвердила Маляр.