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В Украине возобновляет работу посольство Австралии

Фото: главы МИД Украины и Австралии, Андрей Сибига и Пенни Вонг (mfa.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Во время пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Австралии, Андрея Сибиги и Пенни Вонг, стало известно, что австралийское дипломатическое представительство возобновит свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Министр иностранных дел Австралии отметила, что посольство ее страны в Киеве возобновит работу уже в ближайшие месяцы.

По ее словам, посол Австралии в Украине Пол Леманн начнет свою работу уже в январе 2025 года.

"Со следующего месяца наш посол Пол Леманн, который находится здесь с нами, будет работать в Киеве. И в ближайшие месяцы наше посольство начнет работать в полную силу", - сообщила Вонг.

Также она добавила, что надеется вернуться в Украину.

"Надеюсь, что я смогу вернуться сюда и увидеть мирное государство Украина, которое преодолело последствия этой войны на ваших собственных условиях", - подчеркнула глава МИД Австралии.

Встреча министров иностранных дел Австралии и Украины

Сегодня, 18 декабря, стало известно, что глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла в Киев.

Во время визита запланированы встречи и дискуссии с представителями украинского правительства.

В частности РБК-Украина сообщило о том, что Украина обратилась к Австралии с просьбой о дополнительной военной помощи. Речь шла о бронемашинах Bushmaster и другом оружии.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что ситуация на поле боя остается довольно сложной, поэтому потребности украинских военных в оружии являются насущными.

Кроме этого, Австралия объявила о новых пакетах помощи для восстановления и энергетики Украины на около 50 млн долларов.

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