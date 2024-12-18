В Украине возобновляет работу посольство Австралии

Министр иностранных дел Австралии отметила, что посольство ее страны в Киеве возобновит работу уже в ближайшие месяцы.

По ее словам, посол Австралии в Украине Пол Леманн начнет свою работу уже в январе 2025 года.

"Со следующего месяца наш посол Пол Леманн, который находится здесь с нами, будет работать в Киеве. И в ближайшие месяцы наше посольство начнет работать в полную силу", - сообщила Вонг.

Также она добавила, что надеется вернуться в Украину.

"Надеюсь, что я смогу вернуться сюда и увидеть мирное государство Украина, которое преодолело последствия этой войны на ваших собственных условиях", - подчеркнула глава МИД Австралии.

Встреча министров иностранных дел Австралии и Украины

Сегодня, 18 декабря, стало известно, что глава МИД Австралии Пенни Вонг прибыла в Киев.

Во время визита запланированы встречи и дискуссии с представителями украинского правительства.

В частности РБК-Украина сообщило о том, что Украина обратилась к Австралии с просьбой о дополнительной военной помощи. Речь шла о бронемашинах Bushmaster и другом оружии.

Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что ситуация на поле боя остается довольно сложной, поэтому потребности украинских военных в оружии являются насущными.