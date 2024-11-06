В Украине возобновят проверки аптек и качества лекарств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 ноября 2024 г. №1264 .

Кабинет министров внес изменения в постановление, согласно которому с марта 2022 года в Украине прекращаются меры государственного надзора.

В частности, с 1 января 2025 года будут возобновлены проверки соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства о качестве лекарственных средств производства лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов).

Проверки во время войны

В начале войны в Украине отменили практически все проверки. Это касалось как налоговых проверок, так и проверок ведения бизнеса. В то же время они постепенно восстанавливаются. В частности, это касается налоговых проверок, которые снова стали законными с декабря 2023 года.

Кроме того, Кабинет министров планирует вернуть проверки бизнеса за соблюдением законодательства о труде, которые были отменены в марте 2022 года. Это обеспечит защиту прав работников, будет способствовать борьбе с теневой экономикой, повышению уровня социальных гарантий и созданию условий для честной и здоровой конкуренции среди работодателей.