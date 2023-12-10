Налоговые проверки в Украине вернулись. Кого будут проверять и по каким правилам
С декабря 2023 в Украине должны возобновить налоговые проверки бизнеса. Их приостановили с начала войны, однако власти упразднили мораторий для ряда категорий предпринимателей.
РБК-Украина рассказывает, для кого проверки вернутся и что нужно знать об их правилах.
При подготовке использовался закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок", информация портала Государственной налоговой службы.
Когда возобновят налоговые проверки
Отмена моратория на налоговые проверки была частью законопроекта №10016-д об изменениях в Налоговый кодекс Украины, принятый Радой в ноябре. В документе речь шла о возобновлении проверок с 1 декабря 2023 года.
Однако закон вступил в силу 7 декабря 2023 – после подписания президентом Владимиром Зеленским и его официального обнародования.
Непосредственные проверки будут проводиться по графикам, публикуемым на портале Государственной налоговой службы.
Кому приготовиться
План проверок до 31 декабря 2024 будет включать следующие категории предпринимателей:
- налогоплательщики, осуществляющие производство или реализующие подакцизную продукцию;
- представители игорного бизнеса – осуществляют деятельность в сфере организации и проведения азартных игр;
- налогоплательщиков, предоставлявших финансовые, платежные услуги;
- нерезидентов, осуществляющих в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства и/или обособленные подразделения;
- постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска.
Также меры по проверке уплаты налогов ожидают представителей бизнеса, которые по показателям на конец 2021 года отвечали по крайней мере одному из следующих критериев:
- имели уровень уплаты налога на прибыль и/или НДС менее 50% по отрасли;
- имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
- годовой доход от предпринимательской деятельности составляет 10 млн грн и более, и общая сумма расходов составляет 75% и более суммы годового дохода;
- начисление и/или выплата налоговым агентом-юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы в соответствующей отрасли в соответствующем регионе.
Проверки по графику. Какие правила
Согласно закону, предусматривается формирование графика проверок, в который будут вносить налогоплательщиков с учетом положительной динамики следующих показателей:
- уровня уплаты НДС по соответствующей отрасли за девять месяцев 2023 года. Или за весь год – после наступления предельных сроков для предоставления годовой отчетности. Если отчетным периодом для налога на прибыль налогоплательщика есть календарный год, учитываются показатели за предыдущий год;
- уровней начисления и/или выплаты юридическим лицом доходов в виде заработной платы за девять месяцев 2023 года. После наступления предельных сроков учитываются показатели за четыре квартала 2023 года.
План-график обнародуется на официальном сайте Государственной налоговой службы. В него могут ежемесячно вносить изменения.
Документальная проверка налогоплательщиков реализующих или производящих подакцизную продукцию, осуществляющих деятельность в сфере азартных игр, оказывающих финансовые услуги осуществляется не ранее чем через 30 дней после обнародования обновленного плана-графика, при условии отправки таким плательщикам не позднее чем за 10 дней до дня проведения проверки уведомление с указанием даты ее начала.
Проверки других категорий налогоплательщиков, для которых отменили мораторий, могут начаться не ранее чем через 2 месяца со дня обнародования обновленного плана-графика.
Для кого мораторий на проверки продлили
Запрет на документальные проверки будет продолжаться для плательщиков единого налога (ФЛП 1 и 2 групп), кроме проверок, связанных с прекращением предпринимательской деятельности физического лица или по обращению самого предпринимателя) - до 1 декабря 2024 года.
Мораторий будет продолжаться на проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом которых являются временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий – до даты проведения государственной регистрации соответствующего изменения. Исключение могут быть внеплановые проверки на территории активных/возможных боевых действий бизнеса, занимающегося реализацией подакцизной продукции, игорного бизнеса, предоставляющих финансовые услуги.
Также под запретом проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения, которые расположены на временно оккупированных территориях Украины и территориях активных боевых действий – до даты завершения временной оккупации или активных боевых действий.
Мораторий на фактические проверки будет действовать и для налогоплательщиков на территориях возможных боевых действий, кроме бизнесов:
- осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
- организации и проведения азартных игр;
- покупки/продажи иностранной валюты;
- осуществляющих хозяйственную деятельность без государственной регистрации как субъекта ведения хозяйства.
Начисление и уплату ЕСВ тоже будут проверять
Принятый закон также предусматривает возобновление документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты Единого взноса на общеобязательное социальное страхование (ЕСВ) с декабря 2023 года.
Эти мероприятия будут проводить в отношении категорий, для которых был отменен мораторий (игровой бизнес, подакцизные товары, финансовые услуги).
Напомним, что возврат налоговых проверок был одним из обязательств власти Украины для программы МВФ по финансовой поддержке.
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