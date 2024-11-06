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В Україні відновлять перевірки аптек та якості ліків

Україна, Середа 06 листопада 2024 12:53
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В Україні відновлять перевірки аптек та якості ліків Фото: Аптеки та ліки в Україні почнуть перевіряти з 1 січня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вирішив поновити перевірки якості ліків та торгівлю лікарськими засобами. Перевіряти почнуть з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 5 листопада 2024 р. № 1264.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови, за якою з березня 2022 року в Україні припиняються заходи державного нагляду.

Зокрема, з 1 січня 2025 року будуть відновлені перевірки дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів).

Перевірки під час війни

На початку війни в Україні скасували практично всі перевірки. Це стосувалося як податкових перевірок, так і перевірок ведення бізнесу. Водночас, вони поступово відновлюються. Зокрема, це стосується податкових перевірок, які знову стали законними з грудня 2023 року.

Крім того, Кабінет міністрів планує повернути перевірки бізнесу за додержанням законодавства про працю, які були скасовані в березні 2022 року. Це забезпечить захист прав працівників, сприятиме боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня соціальних гарантій та створенню умов для чесної і здорової конкуренції серед роботодавців.

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