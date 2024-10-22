Ситуация улучшается. В Минсреды рассказали, есть ли загрязнение в реках Сейм и Десна

В результате загрязнения рек Сейм и Десна существенно пострадали Сумская и Черниговская области Украины. На время вода из них стала фактически непригодной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко .

Есть ли сейчас загрязнение в реках Сейм и Десна

По словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день загрязнение в реках Сейм и Десна уже не фиксируют.

"Ситуация стабильная. Вода сейчас имеет естественный цвет, без специфического запаха. Замора рыбы тоже не видим, а показатели качества воды характерны для этого периода года", - рассказала Крамаренко.

Она уточнила, что наблюдаемое в августе-сентябре загрязнение "сейчас не продвигается дальше".

"Произошло разбавление. И мы видим, что показатели качества воды в реках постепенно улучшаются и достигают нормы. Показатели химического потребления кислорода, растворенного кислорода по всем контрольным пунктам - в пределах нормы", - объяснила представитель правительства.

В то же время Госводагентство и Госэкоинспекция и дальше продолжают мониторить состояние вод.

"В связи со стабилизацией состояния перешли от ежедневного отбора проб к еженедельному - для проведения исследований. Также реку Десна насыщают кислородом с помощью аэрационных установок. Поэтому сейчас уже точно можно сказать, что ситуация стабильная", - подчеркнула замминистра.

Пути преодоления проблемы и ее причина

Крамаренко рассказала также, что по состоянию на данный момент никаких дополнительных действий по очистке или улучшению качества воды в этих реках не требуется.

"Воздух уже стал прохладнее, то есть вода охлаждается, и насыщение воды кислородом происходит естественным путем. Но научными учреждениями, входящими в научно-технический совет Минсреды, нарабатывается план действий по оздоровлению рек Сейм и Десна", - отметила она.

Кроме того, разрабатываются "сценарии возможных чрезвычайных событий такого характера, как мы наблюдали с загрязнением Сейма и Десны, и как следует реагировать в первую очередь, если возникает нечто подобное".

"В этой ситуации мы увидели, как слаженно отработали соответствующие органы: и органы местного самоуправления, и областные государственные администрации, и ГСЧС, и Госэкоинспекция, и другие структуры. ЧАО АО "Киевводоканал" тоже работал с нами с первого дня. Когда это все произошло, все пытались не допустить ухудшения качества воды на водозаборах из этих рек", - вспомнила чиновник.

Она добавила, что это чрезвычайное событие "показало также наши слабые места". Речь идет, прежде всего, об улучшении коммуникации с населением.

"Ну а причиной загрязнения стал сброс производственных сточных вод сахарного завода на территории РФ. Этот вывод разделяют все научные учреждения, проводившие исследования", - подчеркнула Крамаренко.

Она уточнила, что исследования достаточно детально отобранных образцов проводили: Институт гидробиологии НАН Украины, Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины и многие другие учреждения.

"Все сошлись на том, что это - органическое вещество, сброшенное с сахарного завода", - подытожила эксперт.