Штрафы за нарушение ПДД. Как узнать по номеру авто: сайты и приложения

В Украине действует система автоматической фото- и видеофиксакции нарушений ПДД (правил дорожного движения). При этом бумажные уведомления фактически перестали приходить, поэтому важно вовремя проверять наличие штрафов, чтобы пеня не увеличила их в разы.

Чтобы проверить, есть ли штраф за нарушение ПДД, нужно знать номер автомобиля и личные данные владельца. Поскольку штрафы с камер автоматической фиксации приходят именно владельцу, даже если за рулем был другой водитель.

Сервис проверки административных нарушений МВД

На базе сайта Министерства внутренних дел Украины работает сервис проверки административных нарушений (в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме).

Чтобы проверить, есть ли штраф, нужно заполнить два поля: номер транспортного средства и документ. Во втором достаточно указать серию и номер паспорта, серию и номер водительского удостоверения или серию и номер техпаспорта.

Сервис доступен по ссылке.

Фото: сервис проверки админнарушений (скриншот сайта bdr.mvs.gov.ua)

Если штраф есть, то после запроса отобразится, какой пункт правил был нарушен и сколько нужно заплатить. Преимущество этого сервиса в том, что в на нем размещают фото с камер наблюдения, чтобы убедиться в том, что это была именно ваша машина. Услуга бесплатная.

Также здесь можно ознакомиться с картой камер автоматической фиксации на дорогах Украины.

Сервис "Штрафы ПДД"

Это мобильное приложение МВД, который можно установить на смартфоны под управлением операционных систем iOS и Android (скачать с AppStore или Google Play).

В нем можно проверить, были ли постановления о штрафах и настроить уведомления о новых. Приложение дает возможность просмотреть видеозаписи с нарушением и предлагает сразу перейти на страницу оплаты.

Фото: (страница приложения в Google Play)

Отметим, у приложения "Штрафы ПДД" также есть официальный чат-бот в Telegram.

В нем можно добавить авто для отслеживания штрафов, оплачивать их со скидкой 10%, подписаться на уведомления о новых штрафах, а также получить помощь, если есть вопросы. Если вы активный пользователь Telegram, то это удобная альтернатива приложению.

Главный Сервисный центр МВД

На этом ресурсе можно зарегистрировать электронный кабинет водителя. Регистрация простая - с помощью электронной подписи, BankID или через MobileID для абонентов Kyivstar, Vodafone и Lifecell.

Фото: штрафы в е-кабинете водителя (e-driver.mvs.gov.ua)

После этого в е-кабинете появится доступ к проверке наличия штрафов, автомобиля по его VIN-коду и прочее. Также можно получить информацию о своих правах и записаться в электронную очередь в физические сервисные центры МВД.

Приложение "Дія"

Простой и удобный государственный сервис. Для проверки нужно перейти в раздел "Сервисы" -"Водителю" - "Штрафы ПДД". Система автоматически подтянет информацию о том, есть ли неоплаченные штрафы. Также можно выбрать удобный способ оплаты.

Фото: оплата штрафов через "Дію" (facebook.com/diia.gov.ua)

Если вы активно пользуетесь приложением, уведомление о штрафе придет автоматически. Важно проверить, отображается ли водительское удостоверение. Если нет, то нужно обновить "Дію".

Приложения банков

Похожим образом можно проверить наличие штрафах в банковских приложениях, например, "Приват24" и "Монобанк".

Например, в "Приват24" следует перейти на вкладку "Сервисы" - "Авто" - "Штрафы и нарушения". Здесь отображаются штрафы за нарушение ПДД и парковку. Также можно искать по своему идентификационному коду, номеру постановления или серии, номеру техпаспорту и номерному знаку.

Оплата штрафа

Каждый сервис предлагает сразу провести оплату. Например, в приложениях "Приват24" и "Монобанк" можно оплатить штраф и получить квитанцию.

Если оплата проводится в течение 10 дней, то можно рассчитывать на скидку 50% от установленной суммы. Но если затянуть и пропустить стандартный срок в 30 дней, то штраф увеличится вдвое.

А дальше, если оплата игнорируется, за дело берется исполнительная служба. Ее представитель может явиться по месту прописки нарушителя, описать имущество, наложить арест на жилье, автомобиль или часть заработной платы. Кроме того, может дойти до запрета на выезд из Украины.