В Украине открыли дело против двух "военкоров ДНР". Они прославляют преступления РФ

Украинские правоохранители объявили о подозрении двум "военкорам ДНР". Они создают пропагандистские ролики и оправдывают оккупацию территорий Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Один из них - уроженец Дружковки сначала "служил" в составе расчета гаубичной самоходной артиллерийской установки одного из подразделений оккупационных войск, а уже потом решил стать частью российского инфопространства.
Сейчас он снимает и размещает в Telegram видеозаписи и текстовые сообщения об "успехах" незаконных вооруженных формирований.
Один из таких материалов - интервью с российскими танкистами, где те хвастаются якобы уничтожением укреплений наших защитников в районе села Первомайское Покровского района.
Его коллега - бывший стрелок и помощник гранатометчика родом из Донецка - также на одном из контролируемых представителями квазиреспублики Telegram-каналов размещал сюжет, снятый для "пресс-службы Народной милиции ДНР".
Фото: "Военкоры" (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Вблизи захваченного села Спартак "корреспондент" рассказывал о голосовании участников незаконных вооруженных формирований на так называемом "референдуме" о присоединении оккупированной части Донецкой области к РФ.
Двум гражданам заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Сейчас подозреваемые находятся в розыске. Максимально им грозит 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.
Правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
Также жители Херсона, вступившей в российскую партию "Единая Россия" и начавшей помогать оккупантам, объявили подозрение в госизмене.
Украинскому бизнесмену Евгению Черняку объявлено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ.
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