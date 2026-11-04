В Украине открыли бесплатную ИИ-школу для молодежи: кто может податься

Обучение будет продолжаться в формате 7 практических онлайн-занятий. Во время курса участники будут работать с бесплатными версиями ведущих систем, включая ChatGPT, Claude, Gemini и NotebookLM.

Основные направления программы:

Эффективные запросы и контекст: правила построения промптов, проверка подлинности данных и выбор правильных инструментов.

Обучение и исследование: работа с научными источниками, превращение конспектов в структурированные базы знаний.

Цифровая безопасность: распознавание дипфейков, проверка подозрительного контента и защита персональных данных.

Креативные индустрии: генерация изображений, работа с текстами, сторителлинг и создание материалов для портфолио.

Практический результат и собственный ИИ-агент

Особенностью курса станет дневник задач, в котором участники будут фиксировать рутинные процессы. На его основе каждый разработает собственного ИИ-агента - цифрового помощника для планирования, работы с документами или анализа.

Завершится обучение в формате Demo Day с презентацией проектов и обратной связью от экспертов. Успешные выпускники получат сертификаты.

Как принять участие?

К участию приглашают молодежь в возрасте 16-22 лет, предыдущий опыт работы с технологиями не нужен. Учеба полностью бесплатна, но требует готовности уделять программе до 4 часов в неделю.

Регистрация длится до 20 ноября 2026 года, а старт занятий запланирован на 25 ноября.

Заполнить заявку можно в регистрационной форме организатов.