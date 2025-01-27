Заработает уже на этой неделе. Украинцы смогут оформить субсидию на аренду жилья: какие условия
С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подавать документы на получение новой субсидии на аренду жилья. Эта государственная поддержка призвана помочь тем, кто из-за войны был вынужден покинуть свои дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Что предусматривает новая субсидия
Субсидия на аренду жилья будет назначаться по аналогии с традиционной жилищной субсидией и будет доступна для семей, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи.
Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что новый механизм будет учитывать финансовую состоятельность семьи, а также региональные различия в арендных ценах. Это поможет не только финансово поддержать ВПЛ, но и обеспечит правовую защиту через заключение официальных договоров аренды.
Кто может воспользоваться субсидией
Право на субсидию имеют ВПЛ, которые:
- выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют собственного жилья в безопасных регионах;
- нуждаются в аренде жилья, но не могут позволить себе платить арендную плату самостоятельно;
- тратят значительную часть своих доходов на аренду жилья.
Условия предоставления субсидии
Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что арендатор и арендодатель не имеют родственных связей, арендатор не получает другой помощи от государства на проживание ВПЛ, а арендодатель не участвует в программе "Прихисток". ВПЛ могут одновременно получать субсидии на аренду и на коммунальные услуги.
Как оформить субсидию
Документы на субсидию можно подать двумя способами:
- Офлайн - в сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг.
- Онлайн - через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с электронной подписью).
Необходимые документы:
- договор найма (в установленной форме);
- заявление (в установленной форме);
- при необходимости, копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя или другие документы, подтверждающие особые обстоятельства.
Документы подают как владелец жилья, так и ВПЛ. Если владелец проживает в другом регионе или за рубежом, можно подать документы электронным путем.
Напомним, что в Украине можно подать заявление на назначение субсидии онлайн. Для этого надо сделать несколько шагов.