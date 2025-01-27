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Заработает уже на этой неделе. Украинцы смогут оформить субсидию на аренду жилья: какие условия

Украина, Понедельник 27 января 2025 11:35
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Заработает уже на этой неделе. Украинцы смогут оформить субсидию на аренду жилья: какие условия Фото: Субсидия на аренду жилья для ВПЛ (freepik com)
Автор: Владислава Ткаченко

С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подавать документы на получение новой субсидии на аренду жилья. Эта государственная поддержка призвана помочь тем, кто из-за войны был вынужден покинуть свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Что предусматривает новая субсидия

Субсидия на аренду жилья будет назначаться по аналогии с традиционной жилищной субсидией и будет доступна для семей, которые больше всего нуждаются в финансовой помощи.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что новый механизм будет учитывать финансовую состоятельность семьи, а также региональные различия в арендных ценах. Это поможет не только финансово поддержать ВПЛ, но и обеспечит правовую защиту через заключение официальных договоров аренды.

Кто может воспользоваться субсидией

Право на субсидию имеют ВПЛ, которые:

  • выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют собственного жилья в безопасных регионах;
  • нуждаются в аренде жилья, но не могут позволить себе платить арендную плату самостоятельно;
  • тратят значительную часть своих доходов на аренду жилья.

Условия предоставления субсидии

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что арендатор и арендодатель не имеют родственных связей, арендатор не получает другой помощи от государства на проживание ВПЛ, а арендодатель не участвует в программе "Прихисток". ВПЛ могут одновременно получать субсидии на аренду и на коммунальные услуги.

Как оформить субсидию

Документы на субсидию можно подать двумя способами:

  • Офлайн - в сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг.
  • Онлайн - через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с электронной подписью).

Необходимые документы:

  • договор найма (в установленной форме);
  • заявление (в установленной форме);
  • при необходимости, копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя или другие документы, подтверждающие особые обстоятельства.

Документы подают как владелец жилья, так и ВПЛ. Если владелец проживает в другом регионе или за рубежом, можно подать документы электронным путем.

Напомним, что в Украине можно подать заявление на назначение субсидии онлайн. Для этого надо сделать несколько шагов.

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Субсидии Министерство социальной политики
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