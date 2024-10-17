Украинцы смогут получить до миллиона гривен помощи: есть важное условие

Ветераны в Украине могут получить денежную помощь на открытие или развитие бизнеса. Программа предусматривает стипендию в размере до 1 млн гривен, в зависимости от того, сколько рабочих будет создано.

РБК-Украина рассказывает, как получить деньги на создание или развитие бизнеса в Украине.

Как подать заявку на получение гранта

Грантовая программа нацелена на поддержку ветеранов и их супругов, оказывая финансовую помощь для открытия или развития бизнеса. Заявку можно подать через портал "Дия". Грант может получить любое физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или ветеран, имеющий готовый бизнес-план. Заявка подается онлайн, а решение о ней принимает Государственный центр занятости в течение 10 рабочих дней после истечения срока подачи.

Чтобы получить услугу:

Нажмите "Подать заявку" и войдите в свой кабинет гражданина через BankID или электронную подпись. Если вы являетесь ФЛП или представляете юридическое лицо, используйте ключ ФЛП или руководителя организации по ЕГРПОУ.

Заполните онлайн-форму заявки.

Добавьте бизнес-план в соответствии с установленным образцом. Пример заполненного бизнес-плана доступен на портале.

Подпишите заявку электронной подписью.

В случае если заявку подает жена или муж ветерана, ее обязательно нужно согласовать электронной подписью самого ветерана.

После одобрения Государственным центром занятости заявки, в течение 20 рабочих дней следует обратиться в Ощадбанк для открытия счета и заключения соглашения на получение микрогранта.

Какую сумму можно получить

Программа предусматривает три уровня грантовой поддержки:

до 250 тысяч гривен с обязательством создать одно рабочее место;

до 500 тысяч гривен с созданием двух рабочих мест;

до 1 миллиона гривен, который доступен ветеранам, зарегистрированным как ФЛП в течение трех лет, с требованием создать четыре рабочих места.

Вырученные средства могут быть использованы на закупку оборудования, сырья, услуги маркетинга и рекламы, аренду помещений или лизинг. Важно, что участники программы обязаны создать рабочие места и вести деятельность не менее трех лет. Создать новые рабочие места нужно в течение шести месяцев, а контракт с работниками должен быть подписан минимум на 2 года.

За консультациями по программе можно обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка.

Какую помощь уже получили ветераны

Государственный центр занятости сообщает, что в рамках правительственной программы "Грант для ветеранов и их супругов" приняты очередные решения по предоставлению микрогрантов. На этот раз, согласно поданным заявкам за период с 9 по 22 сентября 2024 года, одобрено 82 заявки на общую сумму 42,3 млн грн. Эти гранты позволят создать 171 новое рабочее место.

Среди получателей 56% являются участниками боевых действий, а 72% имеют высшее образование. Большинство грантополучателей (66%) уже ведут предпринимательскую деятельность. Средний размер гранта составляет 517 тысяч гривен.