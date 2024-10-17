Украинцы смогут получить до миллиона гривен помощи: есть важное условие
Ветераны в Украине могут получить денежную помощь на открытие или развитие бизнеса. Программа предусматривает стипендию в размере до 1 млн гривен, в зависимости от того, сколько рабочих будет создано.
РБК-Украина рассказывает, как получить деньги на создание или развитие бизнеса в Украине.
Как подать заявку на получение гранта
Грантовая программа нацелена на поддержку ветеранов и их супругов, оказывая финансовую помощь для открытия или развития бизнеса. Заявку можно подать через портал "Дия". Грант может получить любое физическое лицо-предприниматель (ФЛП) или ветеран, имеющий готовый бизнес-план. Заявка подается онлайн, а решение о ней принимает Государственный центр занятости в течение 10 рабочих дней после истечения срока подачи.
Чтобы получить услугу:
- Нажмите "Подать заявку" и войдите в свой кабинет гражданина через BankID или электронную подпись. Если вы являетесь ФЛП или представляете юридическое лицо, используйте ключ ФЛП или руководителя организации по ЕГРПОУ.
- Заполните онлайн-форму заявки.
- Добавьте бизнес-план в соответствии с установленным образцом. Пример заполненного бизнес-плана доступен на портале.
- Подпишите заявку электронной подписью.
- В случае если заявку подает жена или муж ветерана, ее обязательно нужно согласовать электронной подписью самого ветерана.
После одобрения Государственным центром занятости заявки, в течение 20 рабочих дней следует обратиться в Ощадбанк для открытия счета и заключения соглашения на получение микрогранта.
Какую сумму можно получить
Программа предусматривает три уровня грантовой поддержки:
- до 250 тысяч гривен с обязательством создать одно рабочее место;
- до 500 тысяч гривен с созданием двух рабочих мест;
- до 1 миллиона гривен, который доступен ветеранам, зарегистрированным как ФЛП в течение трех лет, с требованием создать четыре рабочих места.
Вырученные средства могут быть использованы на закупку оборудования, сырья, услуги маркетинга и рекламы, аренду помещений или лизинг. Важно, что участники программы обязаны создать рабочие места и вести деятельность не менее трех лет. Создать новые рабочие места нужно в течение шести месяцев, а контракт с работниками должен быть подписан минимум на 2 года.
За консультациями по программе можно обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка.
Какую помощь уже получили ветераны
Государственный центр занятости сообщает, что в рамках правительственной программы "Грант для ветеранов и их супругов" приняты очередные решения по предоставлению микрогрантов. На этот раз, согласно поданным заявкам за период с 9 по 22 сентября 2024 года, одобрено 82 заявки на общую сумму 42,3 млн грн. Эти гранты позволят создать 171 новое рабочее место.
Среди получателей 56% являются участниками боевых действий, а 72% имеют высшее образование. Большинство грантополучателей (66%) уже ведут предпринимательскую деятельность. Средний размер гранта составляет 517 тысяч гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что у украинцев есть возможность получить финансовую поддержку для открытия или расширения бизнеса через программу "Собственное дело". Максимальный размер гранта может достигать 250 тысяч гривен. Программа, стартовавшая в июле 2022 года, предлагает микрогранты в размере от 50 до 250 тысяч гривен. Эти средства могут быть направлены на приобретение оборудования, закупку сырья, аренду помещений, маркетинг, рекламу и остальные бизнес-расходы. Сумма гранта зависит от количества созданных рабочих мест.
Также мы писали, что владельцы бизнеса, пострадавшего из-за войны, могут присоединиться к образовательно-стипендиальной программе "Прочность 2" и получить финансовую помощь на возобновление своего дела. Программа ориентирована на предпринимателей из регионов, наиболее пострадавших от войны, а также на владельцев релокированного бизнеса. Участники смогут получить стипендии и побороться за гранты на оборудование до 820 тысяч гривен. Программа стартует в ноябре и продлится три месяца. Заявки принимаются до 28 октября.
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