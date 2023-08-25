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В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (отбой)

Украина, Пятница 25 августа 2023 17:09
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В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (отбой) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

По всей территории Украины сегодня, 25 августа, было объявлено о воздушной тревоге. В России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:10 карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (отбой)

Фото: Карта тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К на территории страны-террориста.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка", - пишет пресс-служба.

Отбой

По состоянию на 17:37 в Украине начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (отбой)

Фото: Карта тревог (alerts.in.ua)

Обстрелы Украины

Последние несколько месяцев российские захватчики усиленно атакуют Украину с помощью ракет и дронов. Оккупанты нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты. В результате вражеских атак гибнут и получают ранения мирные жители.

В ночь на 25 августа россияне дважды атаковали Одесскую область ракетами. Все ракеты были сбиты, а информации о повреждениях пока нет.

Кроме того, сообщалось, что силы ПВО уничтожили ракету и дрон в Днепропетровской области. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине.

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