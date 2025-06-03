В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: россияне снова подняли МиГ-31К
В Украине во вторник, 3 июня, снова объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось по всей Украине.
Стоит напомнить, что в Украине действует строгий запрет на съемку и публикацию работы сил противовоздушной обороны, а также последствий ракетных атак. Жителям регионов, где объявлена воздушная тревога, рекомендуется сохранять спокойствие и в случае опасности немедленно пройти в укрытие.
Где объявлена тревога
Обстрелы Украины
Напомним, сегодня в Украине уже объявлялась тревога из-за российского истребителя МиГ-31К. Тогда сообщалось о скоростной цели в направлении Киева, однако впоследствии стало известно, что Россия атаковала Николаев аэробаллистической ракетой "Кинжал".
Подробно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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