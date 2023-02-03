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В Украине второй раз за сутки масштабная тревога. В Беларуси снова подняли авиацию

Фото: в Украине за сутки масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине снова масштабная тревога. В Беларуси подняли в небо потенциальный носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как пишет мониторинговая группа "Белорусские Гаюн", в 16:30 с аэродрома Мачулищи взлетел российский МиГ-31К. Следует добавить, что истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве во время воздушной тревоги только что прогремели взрывы, однако подробности неизвестны.

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