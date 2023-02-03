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Над Беларусью подняли российскую авиацию. Украину охватила воздушная тревога

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 10:35
Над Беларусью подняли российскую авиацию. Украину охватила воздушная тревога Фото: в Украине массовая воздушная тревога после поднятия авиации россиян в Беларуси (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 3 февраля объявили масштабную воздушную тревогу. Это произошло после того, как россияне в Белоруссии подняли в небо свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35 выглядит так:

Над Беларусью подняли российскую авиацию. Украину охватила воздушная тревога

Активность авиации в Беларуси

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" оккупанты на белорусской территории подняли в небо:

  • самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц"
  • истребитель МиГ-31К, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
  • (обновлено 10:47) поднятие еще одного МиГ-31К.

Важно отметить, что именно сегодня в Киеве запланирован саммит Украина-ЕС, а потому сейчас в столице находится ряд иностранных чиновников, а именно: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, а также более десятка других европейских должностных лиц.

Напомним, вчера в Беларуси объявили о завершении совместной летно-тактической учебы с российскими военными, но в Генштабе предупреждали, несмотря на заявления врага, опасность для Украины все равно остается.

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Беларусь Росавиация воздушная тревога
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