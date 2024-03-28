В Украине второй раз за день объявлена масштабная тревога, взлетел МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине вечером 28 марта. Россия во второй раз подняла в воздух самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве в 18:02. После этого сирены взвыли и в остальных регионах страны.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – сообщили Воздушные силы.

Это уже вторая воздушная тревога в Украине 28 марта из-за взлета российского ракетоносителя.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Опасность МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать. До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

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Ночная атака

Как сообщили Воздушные силы, вечером 27 марта и ночью Россия выпустила по Украине три крылатых ракеты Х-22, одну Х-31П и С-300, а также 28 ударных дронов. Силы ПВО сбили 26 "Шахедов".

Ночью взрывы раздавались в Днепре, Запорожье и Одессе. Россияне ударили по Харькову, разрушен ресторан, повреждены дома. Также оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области.

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