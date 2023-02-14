РФ удерживает в лагерях более 6 тысяч украинских детей для "политического перевоспитания", - США

Россия удерживает по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях, основной целью которых является политическое перевоспитание.

Об этом говорится в докладе исследователей из Йельского университета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

Аналитики выявили по меньшей мере 43 лагерей и других объектов во временно оккупированном Крыму и России, где содержались украинские дети в рамках "крупномасштабной планомерной сети", действующей в России с момента вторжения в Украину.

Среди детей, содержащихся в этих местах, есть те, у кого были родители или явные семейные опекуны, те, кого Россия считала сиротами, и другие дети, которые до вторжения находились на попечении украинских государственных учреждений.

В докладе говорится, что некоторые из этих детей были усыновлены российскими семьями или переданы в приемные семьи в России.

Самому младшему из выявленных детей было всего четыре месяца, а в некоторых лагерях военную подготовку проходили дети в возрасте 14 лет.

"То, что задокументировано в этом докладе, является явным нарушением 4-й Женевской конвенции", - заявил один из исследователей Йельского университета Натаниэль Реймонд.

По его словам, это также может быть доказательством того, что Россия совершает геноцид во время войны в Украине, поскольку передача детей с целью изменения, перемены или ликвидации национальной идентичности может представлять собой составной акт преступления геноцида.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия не согласилась предоставить список вывезенных из Украины детей, которые не хотят оставаться в РФ.

Кроме того, вывезенных из Херсона детей-сирот содержат в детдоме в Симферополе, который называют "детским концлагерем".

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