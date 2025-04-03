Украине удалось вернуть из оккупации дочь и жену военного, - ОП

Украина вернула с временно оккупированных территорий дочь и жену украинского военного, для которых самостоятельная попытка эвакуации была опасной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.
Как пишет Ермак, семья долгое время пыталась выехать с временно оккупированных территорий, но без успеха. Во время одной из попыток российские оккупанты проверяли их документы и личные данные в базе данных и обнаружили, что отец служит в Вооруженных силах Украины. Поэтому любая самостоятельно попытка эвакуации была слишком опасной для них, в связи с чем они жили в страхе и неизвестности.
"Однако благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка удалось найти безопасный маршрут. Сегодня семья снова вместе. Впереди период адаптации, но семья не останется одна. Они получат необходимую поддержку от психологов и социальных работников", - добавил он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина недавно вернула домой из оккупации двух детей, а в начале марта - еще семерых детей.
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