Украина вернула из оккупации еще семерых детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще семерых детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривны.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть семь украинских детей, которые находились на временно оккупированных территориях и в России", - сообщила Заривна.

Среди возвращенных детей - мальчик, который вместе с родителями долгое время жил под оккупацией, пережил принудительную паспортизацию, психологическое давление в школе и страх за собственное будущее. Его родители, стремясь дать ему шанс на образование в свободной стране, решили вывезти сына на подконтрольную территорию Украины.

Также удалось эвакуировать мать с дочерью, которые долгое время оставались под наблюдением оккупационных структур из-за проукраинской позиции семьи. После задержания отца, мать понимала, что любое промедление могло стать опасным.

"Спасибо Офису омбудсмена Украины и государству Катар за содействие в организации спасательных миссий и помощь в возвращении украинских детей. Мы не остановимся, пока каждый ребенок не вернется домой, к безопасности, семье и будущему, которого он заслуживает!", - добавила советник главы ОП.