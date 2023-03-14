В Украине четвертый день за день воздушная тревога

В четвертый раз за сегодня, 14 марта, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:30

В Украине объявили отбой воздушной тревоги За период воздушной тревоги информации об атаках со стороны России не было.

Напомним, первую воздушную тревогу объявили с утра в северных, восточных, южных и части центральных областей.

Позже стало известно, что Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, выпустив 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. Их удалось сбить, но обломки повредили детский сад и дома.

Вторая воздушная тревога прозвучала в Украине в 13:30. Через час по Украине ширилась уже третья воздушная тревога.

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