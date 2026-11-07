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В Украине примут закон о запуске платных дорог по требованию ЕС, - Минтранспорта

16:25 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Украине планируют ввести плату за использование отдельных автодорог (Getty Images)

В Украине до конца 2027 года планируется принять закон о запуске платных дорог в рамках евроинтеграционных требований. Внедрение такой системы является обязательным критерием Европейского союза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

По словам чиновника, создание законодательной базы для платных дорог является одним из условий евроинтеграции Украины.

"Возможность запуска платных дорог - это обязательный критерий Европейского Союза, является частью законодательства Европейского Союза. И мы как страна обязаны установить юридическую рамку и возможность запуска платных дорог", - подчеркнул Деркач.

По его словам, одной из главных причин быстрой порчи покрытия украинских автодорог остается систематическая перегрузка транспортных средств.

"Наши дороги разрушаются именно из-за перегруженных грузовиков. И вот перегруженные грузовики, они с собой везут очень часто две накладные: один с правильным весом, а один с неправильным, уменьшенным весом", - пояснил замминистра.

Ранее профильные ведомства уже утверждали максимальные тарифы за проезд (в пересчете по текущему курсу):

  • Легкие автомобили - до 1,17 грн/км

  • Автобусы и грузовики от 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/км

  • Тяжелые грузовики - до 6,79 грн/км

Министерство восстановления также работает над адаптацией украинского законодательства к требованиям ЕС в сферах лицензирования перевозчиков, соблюдения габаритно-весовых норм и восстановления безопасной транспортной инфраструктуры.

Напомним, что Государственное казначейство Украины приостановило платежи общинам из-за дефицита средств на государственных счетах.

Проблему усугубляет задержка поступления международной финансовой помощи, которая привязана к принятию евроинтеграционных реформ.

Кроме того, правительство изменило правила бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. Документ предусматривает пересмотр статусов критически важных предприятий и создание нового совещательного органа.

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