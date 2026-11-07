В Україні ухвалять закон про запуск платних доріг на вимогу ЄС, - Мінтранспорту

За словами посадовця, створення законодавчої бази для платних доріг є однією з умов євроінтеграції України.

"Можливість запуску платних доріг - це є обов'язковий критерій Європейського Союзу, є частиною законодавства Європейського Союзу. І ми як країна зобов'язані встановити юридичну рамку і можливість запуску платних доріг", - наголосив Деркач.

За його славами, однією з головних причин швидкого псування покриття українських автошляхів залишається систематичне перевантаження транспортних засобів.

"Наші дороги руйнуються саме через перевантажені вантажівки. І ось перевантажені вантажівки, вони з собою везуть дуже часто дві накладні: одну з правильною вагою, а одну з неправильною, зменшеною вагою", — пояснив заступник міністра.

Раніше профільні відомства вже затверджували максимальні тарифи за проїзд (у перерахунку за поточним курсом):

Легкі автомобілі - до 1,17 грн/км

Автобуси та вантажівки від 3,5 до 12 тонн - до 2,30 грн/км

Важкі вантажівки - до 6,79 грн/км

Наразі Міністерство відновлення також працює над адаптацією українського законодавства до вимог ЄС у сферах ліцензування перевізників, дотримання габаритно-вагових норм та відновлення безпечної транспортної інфраструкту