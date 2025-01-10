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Какой штраф в Украине за превышение скорости: точные суммы и условие "скидки"

Украина, Пятница 10 января 2025 17:20
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Какой штраф в Украине за превышение скорости: точные суммы и условие "скидки" Фото: Штрафы за нарушение ПДД ( freepik.com)
Автор: Владислава Ткаченко

Если вы превысили скорость более чем на 20 км/ч - штраф составляет 340 гривен. При условии уплаты в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, штраф уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого .

В мобильном приложении "Дія" теперь доступны фото и видео нарушений, зафиксированных камерами автофиксации нарушений ПДД.

Ранее в приложении отображалась только информация о нарушении, место и время, теперь пользователи могут также увидеть видео и фото, подтверждающие факт нарушения.

Это нововведение позволяет более детально ознакомиться с обстоятельствами нарушения. Например, с помощью фото и видео водитель может убедиться, что его автомобиль действительно превысил скорость или совершил другое правонарушение.

Если вы получили штраф за нарушение правил дорожного движения, вот что стоит знать:

  • Если вы превысили скорость более чем на 20 км/ч - штраф составляет 340 гривен.
  • Если превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф будет 1700 гривен.

Для тех, кто желает воспользоваться скидкой, на 50% меньше штраф будет, если его оплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Информацию о штрафе можно получить через:

  • Веб-сайты МВД Украины;
  • Мобильное приложение "Дія";
  • Дополнительно работают сервисы "Штрафы ПДД" (доступен как приложение и через Telegram-бот).

Оплатить штраф можно непосредственно в "Дії" через карточку или сервисы ApplePay, или GooglePay, а также в банках Украины.

Напомним, что во время движения водители должны заблаговременно подавать сигналы о своих намерениях, используя указатели поворота или жест рукой. Правоохранители напоминают о важности этого правила.

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