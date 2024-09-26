В Украине третья за день масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога в Украине 26 сентября была объявлена в третий раз за день. Россия снова подняла МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Третью масштабную воздушную тревогу объявили в Украине около 11:36. Военные зафиксировали взлет в России истребителя-перехватчика МиГ-31К.
"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:40
Сегодня в Украине уже трижды объявляли воздушные тревоги из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Во время первой тревоги в Киеве слышали взрыв. Однако городские власти отмечают, что россияне не наносили ракетный удар по столице, а ПВО не работала.
Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках аэробалистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К. В частности, оккупанты направили ракеты на город Староконстантинов Хмельницкой области. Там находится военный аэродром.
Напомним, что ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, выпустив шесть ракет и 78 "Шахедов". Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.