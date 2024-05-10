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Залог на миллионы и не только. Нардепу от "Слуги народа" Клочко избрали меру пресечения

Украина, Пятница 10 мая 2024 13:06
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Залог на миллионы и не только. Нардепу от "Слуги народа" Клочко избрали меру пресечения Фото: нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко (facebook.com_Andriy.Klochko)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа". Кроме залога, подозреваемый должен выполнить некоторые обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.

"10 мая следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн", - рассказали в САП.

О каких еще ограничениях идет речь?

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • дать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 10 июля.

Как сообщалось, 2 мая народному депутату Украины Андрею Клочко было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.

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САП Слуга народа
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