Залог на миллионы и не только. Нардепу от "Слуги народа" Клочко избрали меру пресечения
Суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа". Кроме залога, подозреваемый должен выполнить некоторые обязательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.
Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.
"10 мая следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн", - рассказали в САП.
О каких еще ограничениях идет речь?
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- дать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 10 июля.
Как сообщалось, 2 мая народному депутату Украины Андрею Клочко было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.
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