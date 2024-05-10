Залог на миллионы и не только. Нардепу от "Слуги народа" Клочко избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа". Кроме залога, подозреваемый должен выполнить некоторые обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП .

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Клочко.

"10 мая следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн", - рассказали в САП.

О каких еще ограничениях идет речь?

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

дать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения. Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого - до 10 июля.