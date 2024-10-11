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В Украине будут судить хакера-вымогателя за миллиардные убытки иностранным компаниям

Киев, Пятница 11 октября 2024 15:46
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В Украине будут судить хакера-вымогателя за миллиардные убытки иностранным компаниям Фото: в Украине задержали хакера-вымогателя (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине пройдет суд над хакером, который был участником международной группировки. Он помогал шантажировать иностранные компании стран Европы и Северной Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отметили правоохранители, 49-летний киевлянин был одним из самых активных участников международной хакерской группировки. Украинская полиция присоединилась к международной операции против группировки с участием Европола, Евроюста и не только.

Фото: задержание украинского хакера (npu.gov.ua)

Во время обысков были обнаружены криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, девять элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га.

В частности, группировка заблокировала более 4 тысяч информационных систем норвежского предприятия и зашифровали информацию, которая там содержалась. После этого злоумышленники требовали 2500 биткоинов (348 млн гривен) за дешифровку. Сумма убытков компании составила 8,9 млн евро.

При этом общая сумма убытков, которые хакеры нанесли компаниям во Франции, Германии, США, Норвегии, Нидерландах и Канаде, составила более 3 млрд гривен.

В ноябре 2023 года украинскому хакеру сообщили о подозрении. В сентябре этого года было завершено досудебное расследование, обвинительный акт направили в суд. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачение хакеров

Напомним, в мае стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с Федеральным бюро расследований США провели операцию, в ходе которой была разоблачена международная группировка хакеров. Они вымогали деньги у западных компаний.

Также недавно в Испании были задержаны три пророссийских хакера. Они организовывали кибератаки на страны НАТО.

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