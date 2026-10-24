В Украине создадут первый Научно-практический центр роботизированной хирургии

Подробности проекта

В Китае прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между комитетом ВР по вопросам здоровья нации, Минздравом Украины, Центром кардиологии и кардиохирургии, Национальным университетом здравоохранения Украины имени Шупика и компанией Suzhou Kangduo Robot Co., Ltd.

Ключевым технологическим компонентом проекта станет роботизированная хирургическая система SR2000. Китайские партнеры примут участие в реализации проекта, будут обучать украинских медиков, а также будут обеспечивать подготовку к техническому обслуживанию оборудования и научную поддержку.

Визит украинской делегации в КНР

Обсуждение деталей сотрудничества состоялось во время визита украинской делегации в Китай, организованного Посольством Украины в Пекине. В состав делегации вошли:

председатель профильного комитета ВР Михаил Радуцкий;

народные депутаты Артём Дубнов и Ольга Руденко;

заместитель министра здравоохранения Геннадий Нерсесян;

глава Львовской ОВА Максим Козицкий;

ректор НУОЗ имени Шупика Вячеслав Каминский;

гендиректор Центра кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский и его заместитель Сергей Варбанец;

посол Украины в КНР Александр Нечитайло.

В рамках визита делегация посетила международную выставку медицинских технологий CMEF 2026. Во время встречи с представителями Shanghai United Imaging украинская сторона ознакомилась с высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения, в частности: магнитно-резонансной системой uMR 890, полнотельной ПЭТ/КТ-системой uEXPLORER и системой лучевой терапии uRT-linac.

Кроме того, украинские чиновники посетили офис компании SageBot, специализирующейся на роботизированных хирургических технологиях, и научно-учебный центр Kangduo Robot, где ознакомились с работой современных систем с несколькими манипуляторами.

Почему это важно для Украины

Как отмечает Радуцкий, развитие роботизированной хирургии является критическим для Украины из-за ограниченного доступа к таким технологиям. Робот-ассистированный подход позволяет хирургам точнее управлять инструментами во время сложных вмешательств, уменьшает травматизацию тканей и способствует более быстрому восстановлению пациентов.

"Наша стратегическая задача - развивать доступ к современному оборудованию, обеспечивать качественное обучение специалистов и создавать условия для внедрения новых технологий в клиническую практику. Создание центра должно заложить основу для системной подготовки украинских хирургов и постепенного расширения возможностей высокотехнологичной медицинской помощи в Украине", - подчеркнул он.