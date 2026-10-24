В Україні створять перший Науково-практичний центр роботизованої хірургії

Подробиці проєкту

У Китаї відбулася церемонія підписання меморандуму про співпрацю між комітетом ВР з питань здоров’я нації, МОЗ України, Центром кардіології та кардіохірургії, Національним університетом охорони здоров’я України імені Шупика та компанією Suzhou Kangduo Robot Co., Ltd.

Ключовим технологічним компонентом проєкту стане роботизована хірургічна система SR2000. Китайські партнери візьмуть участь у реалізації проєкту, навчатимуть українських медиків, а також забезпечуватимуть підготовку до технічного обслуговування обладнання й надаватимуть наукову підтримку.

Візит української делегації до КНР

Обговорення деталей співпраці відбулося під час візиту української делегації до Китаю, організованого Посольством України в Пекіні. До складу делегації увійшли:

голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький;

народні депутати Артем Дубнов та Ольга Руденко;

заступник міністра охорони здоров’я Геннадій Нерсесян;

голова Львівської ОВА Максим Козицький;

ректор НУОЗУ імені Шупика В’ячеслав Камінський;

гендиректор Центру кардіології та кардіохірургії Георгій Маньковський та його заступник Сергій Варбанець;

посол України в КНР Олександр Нечитайло.

У межах візиту делегація відвідала міжнародну виставку медичних технологій CMEF 2026. Під час зустрічі з представниками Shanghai United Imaging українська сторона ознайомилася із високотехнологічним обладнанням для діагностики та лікування, зокрема: магнітно-резонансною системою uMR 890, повнотіловою ПЕТ/КТ-системою uEXPLORER та системою променевої терапії uRT-linac.

Крім того, українські посадовці відвідали офіс компанії SageBot, яка спеціалізується на роботизованих хірургічних технологіях, і науково-навчальний центр Kangduo Robot, де ознайомилися із роботою сучасних систем з кількома маніпуляторами.

Чому це важливо для України

Як зазначає Радуцький, розвиток роботизованої хірургії є критичним для України через обмежений доступ до таких технологій. Робот-асистований підхід дозволяє хірургам точніше керувати інструментами під час складних втручань, зменшує травматизацію тканин і сприяє швидшому відновленню пацієнтів.

"Наше стратегічне завдання - розвивати доступ до сучасного обладнання, забезпечувати якісне навчання фахівців і створювати умови для впровадження нових технологій у клінічну практику. Створення центру має закласти основу для системної підготовки українських хірургів і поступового розширення можливостей високотехнологічної медичної допомоги в Україні", - наголосив він.