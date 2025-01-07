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В Украине создадут перечень террористических организаций. Зеленский подписал закон

Вторник 07 января 2025 21:03
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В Украине создадут перечень террористических организаций. Зеленский подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании и ведении перечня террористических организаций и групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.

Отмечается, что новый закон направлен на укрепление национальной безопасности, предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности.

Формированием и ведением перечня будет заниматься Служба безопасности Украины.В перечень включат организации и группы, которые осуществляют террористическую деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами, а также создают угрозу национальной безопасности, независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, их регистрации в Украине или в других странах.

Закон определяет механизмы включения в перечень и исключения из него. Процедуру будет осуществлять Антитеррористический центр при СБУ в течение 3 или 15 рабочих дней на основе выводов, согласованных с заинтересованными государственными органами и разведкой.

В перечень не будут включать политические партии, зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Перечень террористических организаций будет публичным. Информация будет обнародоваться на официальном сайте СБУ и Едином государственном веб-портале открытых данных.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине активизировалась деятельность связанных с Россией террористических групп.

Служба безопасности регулярно выявляет и задерживает пророссийских диверсантов и провокаторов, которые сдают ФСБ координаты объектов для ракетных ударов, а также выявляет организаторов терактов.

В ноябре 2024 года Верховная Рада на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект закона о формировании и ведении перечня террористических организаций.

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