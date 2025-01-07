В Украине создадут перечень террористических организаций. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании и ведении перечня террористических организаций и групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона .

Отмечается, что новый закон направлен на укрепление национальной безопасности, предупреждение, выявление и пресечение террористической деятельности.

Формированием и ведением перечня будет заниматься Служба безопасности Украины.В перечень включат организации и группы, которые осуществляют террористическую деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами, а также создают угрозу национальной безопасности, независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, их регистрации в Украине или в других странах.

Закон определяет механизмы включения в перечень и исключения из него. Процедуру будет осуществлять Антитеррористический центр при СБУ в течение 3 или 15 рабочих дней на основе выводов, согласованных с заинтересованными государственными органами и разведкой.

В перечень не будут включать политические партии, зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Перечень террористических организаций будет публичным. Информация будет обнародоваться на официальном сайте СБУ и Едином государственном веб-портале открытых данных.