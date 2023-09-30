В Украине создадут оборонный спецфонд. Его наполнят деньгами с российских активов

"В Украине будет создан специальный оборонный фонд", - заявил Зеленский.

Фото: в Украине проходит Форум оборонных индустрий (РБК-Украина)

По его словам, этот спецфонд обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы о наших воинах.

"Ресурсы фонда - это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частные инвестиции. Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов", - отметил президент.

Форум оборонных индустрий

Напомним, что Украина проводит Форум оборонных индустрий. В нем принимают участие как отечественные, так и иностранные производители оружия.

Мероприятие призвано зафиксировать достижения нашего оборонно-промышленного комплекса и рассмотреть то, что можно добавить к возможностям, в частности, через создание новых производств в Украине.

Известно, что в Форуме принимают участие по меньшей мере 165 оборонных компаний из 26 стран.

Добавим, что для участия в мероприятии в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также среди участников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он прибыл с делегацией представителей компаний, специализирующихся на производстве военной техники.

Конфискация российских активов

Заметим, ранее украинские власти уже заявляли, что хотят потратить полученные конфискованные зарубежные активы РФ, в том числе на реабилитацию украинских ветеранов.

Тем временем США уже готовятся впервые передать Украине конфискованные активы РФ на сумму более 5 млн. долларов.

До этого активно звучали заявления о том, что конфискованные активы РФ предоставят Украине для восстановления. Президент Владимир Зеленский во время своего недавнего зарубежного турне заявил, что необходимо использовать средства для компенсации ущерба, нанесенного войной и террором.

Детальнее о том, как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ - в материале РБК-Украина по ссылке.

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