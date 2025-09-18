RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Украине создадут Единую систему социальной сферы: что это значит

Фото: Единая система социальной сферы будет создана в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон о единой системе социальной сферы, которая объединит все электронные реестры и базы данных соцзащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады на Youtube.

Проект №11377 предусматривает объединение всех электронных ресурсов соцсферы - реестров, баз данных и сервисов социальной защиты - в интегрированную справочно-информационную среду.

Среди главных изменений:

  • объединение более 30 существующих реестров и баз данных;
  • устранение дублирования выплат и ошибок в данных, которые часто вызывают проверки или задержки;
  • создание "социальной истории" каждого человека, которая отражает все полученные формы поддержки;
  • автоматизация процессов для повышения эффективности.

Система будет обязательной для использования органами местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг. Закон также устанавливает правовые и организационные основы функционирования Единой системы, включая создание Единого социального реестра.

Благодаря новой системе органы соцзащиты смогут централизованно хранить и учитывать электронные данные о получателях всех видов государственной поддержки. Это позволит уменьшить расходы, сократить время на обработку документов и повысить качество обслуживания граждан.

Ранее различные реестры и программные комплексы, функционирующие более 20 лет, создавали сложности для предоставления социальной помощи и были морально и технически устаревшими. Закон позволяет постепенно интегрировать все эти ресурсы в единую систему и обеспечить их современную работу в соответствии со стандартами ЕС.

 

 

Напомним, проект бюджета предусматривает существенное увеличение социальных расходов. В частности, планируется повысить замороженную минимальную зарплату. Также поднимут на уровень инфляции минимальную пенсию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиВерховная рада